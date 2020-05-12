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مبادرة دولية تزف بشرى سارة بشأن كورونا في اليمن

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عدن - ياسمين التهامي - زفت المبادرة الدولية لمواجهة كورونا في اليمن  (IICY)، والتي تم تأسيسها من قبل عدد من شركات القطاع الخاص وعلى رأسهم مجموعة هائل سعيد أنعم. زفت اليوم، في بيان، نشرته على موقعها الإلكتروني،بشرى سارة لليمنيين بشأن مكافحة كورونا في اليمن.

وقالت المبادرة في بيانها إنها، قامت بشحن عدد كبير من المعدات الطبية إلى اليمن؛ تتضمن 49,000 أداة لجمع الفيروسات وعشرين الف جهاز إختبار سريع وخمسة أجهزة طرد مركزية والتي ستمكن من عمل 85,000 فحص بالإضافة الى 24,000 أداة لفحص الحمض النووي لفيروس كورونا.

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وبحسب المبادرة فإن الامم المتحدة ستقوم بإرسال 225 جهاز تنفس و أكثر من نصف مليون كمامه.

يأتي هذا بعد أن وصلت، اليوم الإثنين، طائرة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مطار صنعاء الدولي، على متنها 23 طناً مساعدات علاجية ومستلزمات طبية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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