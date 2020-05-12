شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قوات الشرعية تطرد مليشيا الانتقالي من محافظة جنوبية جديدة وتواصل زحفها باتجاه عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت الأنباء الواردة من جنوب اليمن، أن اشتباكات عنيفة دارت اليوم، الاثنين، بن القوات الحكومية وبين مليشيا المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم من دولة الامارات في محافظة أبين، جنوب البلاد.

وقالت مصادر محلية لـ"بويمن"، إن الاشتباكات أسفرت عن سيطرة وحدات من الجيش اليمني في محافظة أبين، على منطقة الشيخ سالم -شرق مدينة زنجبار عاصمة المحافظة، وطرد مليشيا الانتقالي منها.

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في حين تحدثت مصادر إعلامية محلية عن دخول قوات الشرعية صباح اليوم الاثنين، مركز محافظة أبين، بعد انسحاب مليشيا الانتقالي إلى الخلف باتجاه العاصمة اليمنية المؤقتة عدن،

مضيفة أن: التقدم العسكري الميداني مستمر من عدة اتجاهات لدخول زنجبار ابين ومحاصرتها أولاً لحقن الدماء ودعوات التسليم وتدخل مشايخ قبائل ابين..

ولم يصدر أي إعلان رسمي من جانب القوات الحكومية، كما لم يعلق المجلس الانتقالي على هذه التطورات العسكرية الجديدة حتى الآن..