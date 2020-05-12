شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع افتراضي بين «الشرطة الخليجية» و«الأسيانابول» لبحث تحديات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

عقد جهاز الشرطة الخليجية اليوم الثلاثاء اجتماع استثنائي عبر الاتصال المرئي مع منظمة الشرطة الوطنية لرابطة جنوب شرق آسيا (الأسيانابول). ناقش الطرفان خلال الاجتماع أهم التحديات الامنية التي تواجه الاجهزة الشرطية و سلطات إنفاذ القانون أثر تفشي فيروس كورونا. كما تم تبادل وجهات النظر حول توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين جهاز الشرطة الخليجية ومنظمة (الأسيانابول) من خلال تبادل الدراسات والتقارير الامنية عن اهم الظواهر و الاساليب الاجرامية عن الجرائم المرتبطة بأزمة فيروس كورونا المستجد.

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