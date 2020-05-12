شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الشرهان يروي قصة دخول الملك عبد العزيز الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى محمد الشرهان، تفاصيل قصة دخول الملك عبدالعزيز -رحمه الله- للرياض، وخطته لاستعادتها مشيرا إلى أسماء السبعة الأبطال الذي بدأوا بالهجوم على عجلان .

وقال الشرهان خلال لقاء له ببرنامج " الليوان " إن فؤاد حمزة نقل عن الملك عبدالعزيز قصة دخوله الرياض، ذاكرًا أن الملك خرج 3 مرات الأولى عام ١٣١٧ ومعه مجموعة من الجنود ولكن لم يوفق في هذا العام .

وأضاف: " وعاد الملك مرة أخرى عام 1318 ودخل الرياض وأقام فيه لمدة شهرين "، مشيرا إلى أنه خلال هذه الفترة أعاد بناء سور كان هدمه ابن رشيد ناحية شارع الثميري كما أعاد بناء عدد من المنازل أمام بوابة المصمك.

وتابع: " في ذلك الوقت وقعت معركة الصريف بين ابن صباح وابن رشيد وانتصر فيها ابن رشيد "، لافتا إلى أن الملك عبدالعزيز في هذه الفترة عاد إلى الكويت واصطحب العائلة وحاولوا العودة إلى نجد.

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وأوضح أنه في عام 1319 عاد الملك عبدالعزيز إلى الرياض ومعه 63 مرافقا ومكثوا في " واحة بيرين " في الربع الخالي وقضوا فيها شهر رمضان ثم دخلوا الرياض من الجهة الجنوبية.

وأضاف: " بدأ الملك عبد العزيز ومعه 6 أشخاص بالهجوم على عجلان، والنصر كان حليف الملك في هذا العام " .

ولفت إلى أن الـ 7 أشخاص الذين بدأوا بالهجوم على عجلان هم: الملك عبد العزيز، وأخوه سعد، وعبد الله بن جلوي، وأخوه فهد بن جلوي، وعبد العزيز بن مساعد بن جلوي ،ومن خدام الملك عبد العزيز سبعان والمعشوق.