شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..وزير الثقافة يوجه بتنفيذ طلب " الشرهان " بطباعة كتابين مهمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نفذ وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، طلب الراوي محمد الشرهان، بخصوص طباعة كتابين مهمين.

وكان الشرهان قد سلط الضوء على كتاب اسمه " لباب الأفكار في غرائب الأشعار " ،وكتاب آخر للشاعر حاضر بن حضير العازمي، مشيرًا إلى أنه يضم قصيدتين مهمتين إحداهما تتحدث عن واقعة الاعتداء على الملك عبدالعزيز في الحرم المكي.

Advertisements

وتفاعل الوزير مع طلب الشرهان، موجهًا هيئة الأدب والنشر والترجمة بالتواصل معه لطباعة ونشر الكتب التي ذكرها.