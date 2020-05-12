شكرا لمتابعة خبر عن " المسند " يكشف موعد عيد الفطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن شهر رمضان المبارك هذا العام سيكمل 30 يومًا.

وأشار المسند إلى أن يوم الأحد الموافق 24-5-2020 هو يوم عيد الفطر المبارك.

وبين أن القمر سيغرب قبل الشمس في أفق مكة المكرمة بنحو 10 دقائق يوم 29 رمضان، وأن موعد اقتران الشمس والقمر سيكون عند الساعة 8:39 مساءا، ولن يكون للهلال في الأفق الغربي مكث.