شكرا لمتابعة خبر عن " المسند " يكشف موعد عيد الفطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن شهر رمضان المبارك هذا العام سيكمل 30 يومًا.
وأشار المسند إلى أن يوم الأحد الموافق 24-5-2020 هو يوم عيد الفطر المبارك.
وبين أن القمر سيغرب قبل الشمس في أفق مكة المكرمة بنحو 10 دقائق يوم 29 رمضان، وأن موعد اقتران الشمس والقمر سيكون عند الساعة 8:39 مساءا، ولن يكون للهلال في الأفق الغربي مكث.
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