شكرا لمتابعة خبر عن الجدعان: ندرس رواتب الهيئات الحكومية الجديدة للتأكد من عدم وجود أجور مرتفعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):صرح وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان، بأنه خلال السنوات الأربعة الماضية تم إنشاء عدداً كبيراً من الهيئات والبرامج لمساندة الإصلاحات.
وقال الجدعان: " نتيجة لذلك، بشكل أساسي، تم خلق فارق كبير بين رواتب الخدمة المدنية وهذه الهيئات الحكومية الجديدة التي تم إنشاؤها، من حيث جدول الرواتب " .
وأضاف: " سنقوم بدراسة هياكل رواتب هذه الهيئات، لنضمن أننا ليس لدينا إفراط في الرواتب، أو مزايا غير ضرورية تؤدي إلى تشويه سوق العمل " .
وتابع: " الواقع أن جدول رواتب الخدمة المدنية والعسكرية معقول جداً، وما ندرسه هو رواتب أولئك الذين يعملون للحكومة، ولكن ليس بموجب جدول رواتب الخدمة المدنية ".
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