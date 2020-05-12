شكرا لمتابعة خبر عن ما لا تعرفه عن مؤذن ‎الحرم المكي الشيخ " فيده " : رفع الأذان بالحرمين والمسجد الأقصى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، معلومات عن مؤذن الحرم المكي الشيخ صالح وعظ الله فيده رحمه الله.

وبينت الإمارة أن الشيخ فيده رفع الأذان في المسجد الأقصى عام 1386 هـ، ورفع الأذان لما يقارب 45 عامًا في المسجد الحرام والمسجد النبوي والعديد من المساجد خارج المملكة.

Advertisements

ولُقب بكبير المؤذنين، وعيّن شيخًا للمؤذنين لمدة عام، وتوفي عام 1408هـ.