بالفيديو.. الملك عبدالعزيز يشرف على تحميل ناقلة النفط "سكوفيلد" (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):وثق مقطع تاريخي نادر إشراف الملك عبدالعزيز -رحمه الله- على تحميل ناقلة النفط " سكوفيلد "، والتي حملت أول شحنة نفط يتم تصديرها من المملكة من خلال ميناء رأس تنورة عام 1358هـ/1939م.
وكانت الناقلة دي. جي. سكوفيلد النفطية دشنت أول صفقة تجارية نفطية في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة، وذلك عندما أدار الملك عبدالعزيز في عام 1939 صمام النفط إيذانا ببدء تصدير الزيت السعودي الخام وتحميل أول شحنة منه إلى العالم.
و نقلت أول شحنة تجارية على الناقلة "دي.جي. سكوفيلد" من رأس تنورة لتكون بذلك أول الغيث الذي انهمر على المملكة بالخير والعطاء.
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