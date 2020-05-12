شاهد.. تطييب الكعبة المشرفة والحجر الأسود بالمسجد الحرام

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): رصد مقطع فيديو تطييب الكعبة المشرفة والحجر الأسود بالمسجد الحرام، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المملكة في ظل انتشار فيروس رصد مقطع فيديو تطييب الكعبة المشرفة والحجر الأسود بالمسجد الحرام، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المملكة في ظل انتشار فيروس كورونا وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قامت بتطييب وتبخير الكعبة المطهرة بأفخر وأجود أنواع الطيب، تعظيمًا وإجلالًا لبيت الله الحرام وللكعبة الشريفة. وصدرت توجيهات من الرئيس العامّ لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بشأن تبخير مصليات المسجد الحرام على مدار الساعة وفي أوقات مختلفة، كما يتم تطييب الحجر الأسود والملتزم بدهن العود الفاخر خمس مرات يوميا، بالإضافة إلى تطييب كسوة الكعبة المشرفة.

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