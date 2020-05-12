شكرا لمتابعة خبر عن هيلة المشوح: «المملكة متماسكة رغم تهاوي كيانات كبرى بسبب كورونا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أكدت الكاتبة هيلة المشوح، على أن الحكومة في المملكة تتخذ الإجراءات المالية في صالح صحة المواطن لمواجهة كورونا.
وغردت "المشوح" عبر "تويتر" قائلة : "خلال أسابيع قليلة أنفقت المملكة177 مليار لمواجة جائحة #كورونا وكان الجزء الأكبر من نصيب صحة المواطن ، والعالم اليوم يعيش أزمة اقتصادية قد تتهاوى جرائها دول وكيانات اقتصادية كبرى ، والمملكة لازالت ولله الحمد متماسكة بسياسة اقتصادية تعتمدعلى خفض الإنفاق وبعض التعديلات".
وكانت المملكة أعلنت في الساعات الأولى من صباح الأثنين، عن رفع بدل غلاء المعيشة وزيادة ضريبة القيمة المضافة.
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