شكرا لمتابعة خبر عن هيلة المشوح: «المملكة متماسكة رغم تهاوي كيانات كبرى بسبب كورونا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكدت الكاتبة هيلة المشوح، على أن الحكومة في المملكة تتخذ الإجراءات المالية في صالح صحة المواطن لمواجهة كورونا.

وغردت "المشوح" عبر "تويتر" قائلة : "خلال أسابيع قليلة أنفقت المملكة177 مليار لمواجة جائحة #كورونا وكان الجزء الأكبر من نصيب صحة المواطن ، والعالم اليوم يعيش أزمة اقتصادية قد تتهاوى جرائها دول وكيانات اقتصادية كبرى ، والمملكة لازالت ولله الحمد متماسكة بسياسة اقتصادية تعتمدعلى خفض الإنفاق وبعض التعديلات".

وكانت المملكة أعلنت في الساعات الأولى من صباح الأثنين، عن رفع بدل غلاء المعيشة وزيادة ضريبة القيمة المضافة.