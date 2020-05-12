شكرا لمتابعة خبر عن والد فتاة عسير يكشف تفاصيل مثيرة حول حبس ابنته 9 سنوات في غرفة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):تحدث عون الشهراني، والد فتاة عسير التي حبسها ٩ سنوات في غرفة لإصابتها بإنفصام نفسي، قائلا إن ابنته تعاني بشدة من الانفصام وتمشي عارية بدون ملابس.
وأوضح الشهراني خلال مداخلة هاتفية في برنامج " ياهلا":" أنه ذهب بها إلى الصحة النفسية وما استفاد منها شيء "، لافتا إلى أنه يحبسها في غرفة خارج المنزل لأنها عنيفة جدا.
وأشار الشهراني:" أنا مسكين ومقعد والآن هي محبوسة وهي عمرها ٢٥ سنة وهي الآن عمرها يقترب من ٣٨ "، مبينا :" لدي ٤ بنات من بينهن واحدة متزوجة، وحالة الأم ماهي زينة، وتقول لأولادها هدبحكم، وأحيانا يكون ما فيها شيء وأحيانا تقلب عليك ".
وتابع: كل واحد يقول نفسي نفسي، مناشدا الجهات المختصة بعلاجها لأنه لا يستطيع تحمل التكاليف.
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