شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. توطين مشاريع النقل الكبرى توفر العديد من فرص العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف تقرير تلفزيوني عن خطة توطين مشاريع النقل الكبرى، مؤكدًا أنها ليست صعبة على السعوديين.

وذكر التقرير أن هذه المشاريع ستوفر فرص عديدة للشباب، حيث أن شركة سابتكو على سبيل المثال بها 3616 كابتن، ومنهم 54 كابتن.

وأضاف : هناك 65 متدرب سعودي في هذه القطاع والمرتبات تصل من 6 ألف إلى 10 ألف شهريًا وقد تصل مع الوقت إلى 15 الف ريال.