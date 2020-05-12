عضو شورى يقترح استثناء خريجي الثانوية العامة من الاختبار التحصيلي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): اقترح عضو الشورى الدكتور أحمد الزيلعي ، اليوم الأثنين، استثناء خريجي الثانوية العامة لهذا العام من الاختبار التحصيلي، في ظل أزمة اقترح عضو الشورى الدكتور أحمد الزيلعي ، اليوم الأثنين، استثناء خريجي الثانوية العامة لهذا العام من الاختبار التحصيلي، في ظل أزمة كورونا وقال "الزيلعي " عبر "تويتر" : "أقترح استثناء خريجي وخريجات الثانوية العامة لهذا العام من الاختبار التحصيلي لصعوبة إجرائه بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتي أرخصت حكومتنا الرشيدة كل غالٍ في سبيل مواجتها خاصة أن التحصيلي ليس اساسا كالشهادة الثانوية وإنما هو تكميلي فقط".

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