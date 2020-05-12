شكرا لمتابعة خبر عن صورة بانورامية لـ مكة المكرمة في عام ١٢٩٨هـ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): نشرت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم الاثنين، صورة بانورامية لـ مكة المكرمة في عام ١٢٩٨هـ (١٨٨١م). نشرت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم الاثنين، صورة بانورامية لـ مكة المكرمة في عام ١٢٩٨هـ (١٨٨١م). وحازت الصورة على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت الصورة جمال مكة المكرمة ورغم أنها صورة قديمة.

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