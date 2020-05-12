شكرا لمتابعة خبر عن حالة اشتباه بفيروس كورونا في نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

باشرت فرقة إسعافية من هيئة الهلال الأحمر بمدينة نجران حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا الجديد، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها في المملكة.

ويجري قراءة معلومات عن الحالة من جهاز لوحي "المسعف الالكتروني"، وذلك في إطار جهود الهيئة للتعامل مع هذه الجائحة.

وكانت وزارة الصحة، سجلت 1966 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا، توزعت في مختلف المدن والمناطق، حيث أن 0.6% فقط نسبة الوفيات بالوباء.

هذا وسجلت الرياض 520 إصابة، ومكة المكرمة 343، والمدينة المنورة 257، وجدة 236.