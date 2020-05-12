شكرا لمتابعة خبر عن استمرار هطول أمطار رعدية على 4 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أصدرت الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة تنبيه متقدم لمناطق " المنطقة الشرقية - المدينة المنورة - عسير - مكة المكرمة ". أصدرت الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة تنبيه متقدم لمناطق " المنطقة الشرقية - المدينة المنورة - عسير - مكة المكرمة ". وحذرت الهيئة من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للغبار والاتربة تؤدي إلى تدني الرؤية. وتوقعت الهيئة أن ينتهي التنبيه في تمام الساعة 20:00 غدًا الثلاثاء.

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