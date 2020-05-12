شكرا لمتابعة خبر عن مكة والمدينة المنورة الأعلى في درجات الحرارة غدا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): كشفت هيئة الأرصاد، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل منطقتي مكة والمدنية منورة درجات حرارة مرتفعة. كشفت هيئة الأرصاد، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل منطقتي مكة والمدنية منورة درجات حرارة مرتفعة. وأوضحت أن مكة المكرمة والمدينة المنورة ستسجلان غدًا الثلاثاء أعلى درجة حرارة في المملكة حيث تبلغ في مكة ٤١ درجة والمدينة ٤٠ درجة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكة والمدينة المنورة الأعلى في درجات الحرارة غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.