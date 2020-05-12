شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. فتاة تحاول إثارة البلبلة في المدينة المنورة بحيلة خبيثة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أثارت فتاة جدلًا بمحاولتها الخبيثة لإقناع المتابعين أنها تسير في المدينة المنورة؛ على الرغم من الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس أثارت فتاة جدلًا بمحاولتها الخبيثة لإقناع المتابعين أنها تسير في المدينة المنورة؛ على الرغم من الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا وأوهمت الفتاة بطريقة كلامها المتابعين بأنها سعودية تسير متبرجة في شوارع المدينة؛ إلا أن دورية شرطة إيرانية ظهرت في الفيديو فضحت محاولتها لإثارة البلبلة في الممكة ؛ حيث تبين أنها توثق الفيديو في طهران.

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