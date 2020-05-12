إغلاق مركز تسوق خالف الإجراءات الاحترازية بالعقيق

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أغلقت بلدية العقيق‬⁩ التابعة لأمانة المدينة المنورة أحد مراكز التسوق بطريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏- رضي الله عنه - لعدم تطبيقه الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لمكافحة ⁧‫فيروس أغلقت بلدية العقيق‬⁩ التابعة لأمانة المدينة المنورة أحد مراكز التسوق بطريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏- رضي الله عنه - لعدم تطبيقه الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لمكافحة ⁧‫فيروس كورونا ‬⁩. وواصلت الأمانة ممثلة ببلديتي قباء والعوالي جولاتها الميدانية على المنشئات الغذائية في الأحياء التي رفع العزل الكلي عنها. توأتي هذه الجولة ضمن الجولات الرقابية اليومية التي تقوم بها الفرق الميدانية ، للتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

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