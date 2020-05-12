شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة تستقل بتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بموجب مرسوم ملكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صدر اليوم الاثنين، مرسومًا ملكيًا يتضمن تعديل المادة ١١٢ من نظام الإجراءات الجزائية، وإناطة مسؤولية تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف للنيابة العامة بشكل تام ومستقل ودون تدخل وزارة الداخلية كما كان سابقا.

وكانت المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية تنص على " يحدد وزير الداخلية - بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام - ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية " .

ورفع النائب العام، الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، الشكر للقيادة الرشيدة بمناسبة الموافقة الكريمة على إقرار نظام النيابة العامة، وتعديل المادة (١١٢) من نظام الإجراءات الجزائية، بما يؤسس مرحلة جديدة للعمل القضائي بكل استقلالية وحياد.