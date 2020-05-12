"التويجري" يتحدث عن المناعة النفسية ودورها في الوقاية من فيروس كورونا

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): تحدث الدكتور جمال التويجري استشاري العلاج النفسي عن المناعة النفسية ودورها في الوقاية من فيروس كورونا. تحدث الدكتور جمال التويجري استشاري العلاج النفسي عن المناعة النفسية ودورها في الوقاية من فيروس كورونا. وقال التويجري خلال حواره في قناة الإخبارية:" يجب أن يكون الإنسان بكامل قواه العقلية ومصالح لنفسه مع نفسه ومع الآخرين كي لا يؤثر علي مناعة الإنسان ". وأضاف التويجري:" للكورونا مردود علي النفس في ظل جائحة كورونا التي تنتشر وتسببت في حالة قلق وتوتر الأمر الذي يزيد من مرض الكورونا ". ولفت التويجري:" إذا فخمنا المشكلة ذهبنا لاتجاه خاطئ ولذا يجب أن نتخذ الاتجاه الوسط من خلال التعامل بإتزان "، موضحا:" لا صحة بدون صحة نفسية ومن المعرضين للفيروس كبار السن وصغار السن ".

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