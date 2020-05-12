استخدمت فيها أسلحة خفيفة وثقيلة وصواريخ باليستية..
قال التحالف العربي (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، مساء أمس الاثنين: إنَّ خروقات ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، لوقف إطلاق النار في اليمن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغت 137 انتهاكًا.
وأوضح التحالف أنَّ خروقات الميليشيا الإرهابية لوقف إطلاق النار في اليمن منذ إعلانه حتى اليوم، بلغت 3188 خرقًا.
وأضاف التحالف أنَّ قواته ملتزمة بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن، فضلًا عن تطبيق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الردّ المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات كافة، موضحًا أنَّ الخروقات شملت الأعمال العسكرية العدائية واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ البالستية.
وكان التحالف أعلن يوم الجمعة 24 أبريل الماضي، عن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارًا من اليوم السابق له 23 أبريل.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: ميليشيا الحوثي ارتكبت 137 خرقًا لهدنة اليمن خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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