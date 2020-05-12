السعودية اليوم / عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في ألمانيا يرتفع 933 إلى 170508



برلين 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واس

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وارتفع عدد الوفيات المسجلة 116 إلى 7533 وفاة، وفقا لبيانات المعهد.

// انتهى //

07:29ت م

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برلين 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسأظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 933 إلى 170508.وارتفع عدد الوفيات المسجلة 116 إلى 7533 وفاة، وفقا لبيانات المعهد.// انتهى //07:29ت م0015

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