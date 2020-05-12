السعودية اليوم / نيوزيلندا: لا إصابات جديدة بكورونا واستعدادات لتخفيف القيود



ولنجتون 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واس

أعلنت السلطات النيوزيلندية عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس

وتبدأ نيوزيلندا هذا الأسبوع في الخروج التدريجي من تدابير الإغلاق التي استمرت لمدة سبعة أسابيع، وذلك بعد وقف تفشي فيروس كورونا.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن إن الأمة سوف تبدأ في تخفيف القيود على مراحل بداية من 14 مايو، عندما يُسمح لمتاجر التجزئة ومراكز التسوق والأماكن العامة مع إتاحة استئناف السفر المحلي.

يشار إلى أن نيوزيلندا سجلت إجمالي 1497 إصابة مؤكدة ومحتملة بفيروس كورونا، وتضاءلت أعداد الحالات اليومية الجديدة إلى أقل من عشر حالات.

كما أن حصيلة الوفيات، 21 حالة وفاة، تعد من أدنى المعدلات بين الدول المتقدمة.

// انتهى //

07:29ت م

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ولنجتون 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسأعلنت السلطات النيوزيلندية عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد،اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي الفيروس.وتبدأ نيوزيلندا هذا الأسبوع في الخروج التدريجي من تدابير الإغلاق التي استمرت لمدة سبعة أسابيع، وذلك بعد وقف تفشي فيروس كورونا.وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن إن الأمة سوف تبدأ في تخفيف القيود على مراحل بداية من 14 مايو، عندما يُسمح لمتاجر التجزئة ومراكز التسوق والأماكن العامة مع إتاحة استئناف السفر المحلي.يشار إلى أن نيوزيلندا سجلت إجمالي 1497 إصابة مؤكدة ومحتملة بفيروس كورونا، وتضاءلت أعداد الحالات اليومية الجديدة إلى أقل من عشر حالات.كما أن حصيلة الوفيات، 21 حالة وفاة، تعد من أدنى المعدلات بين الدول المتقدمة.// انتهى //07:29ت م0014

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