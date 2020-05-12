السعودية اليوم / المكسيك تسجل 1305 اصابة جديدة بفيروس كورونا



مكسيكو سيتي 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واس

سجلت المكسيك 1305 إصابة جديدة بفيروس

كما سجلت السلطات الصحية خلال الفترة ذاتها 108 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات الى 3 ألاف و575 حالة حتي الآن.

// انتهى //

07:27ت م

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مكسيكو سيتي 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسسجلت المكسيك 1305 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الاصابات إلى 36 ألف و327 حالة .كما سجلت السلطات الصحية خلال الفترة ذاتها 108 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات الى 3 ألاف و575 حالة حتي الآن.// انتهى //07:27ت م0012

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