السعودية اليوم / البرازيل تسجل 5632 إصابة جديدة بفيروس كورونا و396 حالة وفاة



برازيليا 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية امس الاثنين تسجيل 5632 إصابة جديدة بفيروس

وبلغ إجمالي الإصابات في البرازيل 168331 إصابة مؤكدة بالفيروس وإجمالي الوفيات 11519 وفاة.

// انتهى //

06:46ت م

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برازيليا 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية امس الاثنين تسجيل 5632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و396 حالة وفاة بسبب المرض.وبلغ إجمالي الإصابات في البرازيل 168331 إصابة مؤكدة بالفيروس وإجمالي الوفيات 11519 وفاة.// انتهى //06:46ت م0008

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