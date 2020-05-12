السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة



سول 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 27 إصابة جديدة بفيروس

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات 10 آلاف و936 حالة، حسبما أفادت المراكز الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن البلاد سجلت أيضا حالتي وفاة لأول مرة منذ أربعة أيام ليرتفع العدد الإجمالي إلى 258 حالة وفاة.

// انتهى //

06:45ت م

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سول 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت السلطات الصحية اليوم الثلاثاء.وبلغ العدد الإجمالي للإصابات 10 آلاف و936 حالة، حسبما أفادت المراكز الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن البلاد سجلت أيضا حالتي وفاة لأول مرة منذ أربعة أيام ليرتفع العدد الإجمالي إلى 258 حالة وفاة.// انتهى //06:45ت م0006

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