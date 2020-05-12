السعودية اليوم / الصين تسجل إصابة واحدة بفيروس كورونا



بكين 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابة واحدة فقط بفيروس

وذكرت اللجنة الصحية الوطنية أن 115 شخصا لازالوا يتلقون العلاج، بينما يتم عزل 763 شخصا للاشتباه في إصابتهم بالفيروس أو بعد أصابتهم به بالفعل دون ظهور أعراض عليهم.

ولم تسجل الصين أي وفيات بالفيروس منذ شهر تقريبا.

وبشكل إجمالي، سجلت الصين 4633 وفاة من بين 82 ألفا و919 إصابة منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان بوسط البلاد العام الماضي.

// انتهى //

06:45ت م

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بكين 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابة واحدة فقط بفيروس كورونا المستجد.وذكرت اللجنة الصحية الوطنية أن 115 شخصا لازالوا يتلقون العلاج، بينما يتم عزل 763 شخصا للاشتباه في إصابتهم بالفيروس أو بعد أصابتهم به بالفعل دون ظهور أعراض عليهم.ولم تسجل الصين أي وفيات بالفيروس منذ شهر تقريبا.وبشكل إجمالي، سجلت الصين 4633 وفاة من بين 82 ألفا و919 إصابة منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان بوسط البلاد العام الماضي.// انتهى //06:45ت م0004

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