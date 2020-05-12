السعودية اليوم / حكومات أفريقية تطالب مؤسسات التصنيف الائتماني بتعليق خدماتها



كيب تاون 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واس

طالبت حكومات عدة دول أفريقية منها نيجيريا وغانا وأنجولا وجنوب أفريقيا، مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية بتعليق خدمات التقييم خلال المستقبل القريب، لأن خفض تقييمها سيرغم مديرى الأصول على بيع ديون سيادية مما يؤدى إلى تفاقم تكلفة القروض، فى الوقت الذى تعانى فيه اقتصاداتها من تداعيات وباء فيروس

وذكرت تقارير إعلامية، أن وكالات التقييم الائتمانى الكبرى خفضت خلال الشهرين الماضيين تصنيفها للعديد من دول أفريقيا أو غيرت النظرة المستقبلية لتقييماتها إلى المنطقة السلبية، بسبب ارتفاع المخاطر الناجمة عن انتشار العدوى من فيروس كورونا، مما جعل حكومات هذه الدول غير قادرة على سداد خدمة ديونها أو إيجاد مصادر للتمويل.

وتسببت تدابير العزل العام وإغلاق الحدود بين الدول للحد من انتشار العدوى من وباء كورونا فى هبوط إيرادات جنوب أفريقيا السيادية بحوالى 9 مليارات راند (490 مليون دولار) خلال شهر أبريل الماضى مما جعل هيئة الضرائب تتوقع انخفاض حصيلتها هذا العام بحوالى 285 مليار راند، نتيجة القيود التى قلصت النشاط الاقتصادى.

//انتهى//

06:40ت م

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كيب تاون 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسطالبت حكومات عدة دول أفريقية منها نيجيريا وغانا وأنجولا وجنوب أفريقيا، مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية بتعليق خدمات التقييم خلال المستقبل القريب، لأن خفض تقييمها سيرغم مديرى الأصول على بيع ديون سيادية مما يؤدى إلى تفاقم تكلفة القروض، فى الوقت الذى تعانى فيه اقتصاداتها من تداعيات وباء فيروس كورونا منذ بداية العام.وذكرت تقارير إعلامية، أن وكالات التقييم الائتمانى الكبرى خفضت خلال الشهرين الماضيين تصنيفها للعديد من دول أفريقيا أو غيرت النظرة المستقبلية لتقييماتها إلى المنطقة السلبية، بسبب ارتفاع المخاطر الناجمة عن انتشار العدوى من فيروس كورونا، مما جعل حكومات هذه الدول غير قادرة على سداد خدمة ديونها أو إيجاد مصادر للتمويل.وتسببت تدابير العزل العام وإغلاق الحدود بين الدول للحد من انتشار العدوى من وباء كورونا فى هبوط إيرادات جنوب أفريقيا السيادية بحوالى 9 مليارات راند (490 مليون دولار) خلال شهر أبريل الماضى مما جعل هيئة الضرائب تتوقع انخفاض حصيلتها هذا العام بحوالى 285 مليار راند، نتيجة القيود التى قلصت النشاط الاقتصادى.//انتهى//06:40ت م0002

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