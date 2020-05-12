مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الثلاثاء 1441/9/19 هـ الموافق 2020/05/12 م واس

الاثنين 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020

05:55ت م

0293



www.spa.gov.sa/2085325 الاثنين 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 202005:55ت م0293

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.