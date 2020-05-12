السعودية اليوم / تونس تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي



تونس 18 رمضان 1441 هـ الموافق11 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس

وأفادت الوزارة في بيان، أن عدد المصابين بالفيروس استقر عند 1032 إصابة .

وأضاف البيان، أن عدد الوفيات أستقر عند 45 وفاة، في مقابل ارتفاع عدد حالات الشفاء من الوباء إلى 727 حالة .

// انتهى//

05:02ت م

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تونس 18 رمضان 1441 هـ الموافق11 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا وذلك لليوم الثاني على التوالي .وأفادت الوزارة في بيان، أن عدد المصابين بالفيروس استقر عند 1032 إصابة .وأضاف البيان، أن عدد الوفيات أستقر عند 45 وفاة، في مقابل ارتفاع عدد حالات الشفاء من الوباء إلى 727 حالة .// انتهى//05:02ت م0290

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