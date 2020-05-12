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محمد بن مسعود - الدمام - قال رئيس النادي الأهلي عبد الإله مؤمنه ، أن ناديه يمتلك الكثير من الإنجازات على مستوى الألعاب المختلفة.
وأكد مؤمنه في حديث لبرنامج قلب مفتوح على إذاعة mbc fm مع الزميل المذيع علي العلياني أن الأهلي يعتبر من أفضل الأندية على صعيد البطولات والجماهيرية الكبيرة ويعتبر الرقم 1 في تحقيق البطولات، على صعيد الألعاب المختلفة، حيث بلغت بطولاته أكثر من 1000 بطولة.الأهلي رئيس الأهلي عبدالإله مؤمنة
رئيس الأهلي يؤكد: التحكيم حرمنا بعض البطولات .. و"السومة" خط أحمرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-12
قال رئيس النادي الأهلي عبد الإله مؤمنه ، أن ناديه يمتلك الكثير من الإنجازات على مستوى الألعاب المختلفة.
وأكد مؤمنه في حديث لبرنامج قلب مفتوح على إذاعة mbc fm مع الزميل المذيع علي العلياني أن الأهلي يعتبر من أفضل الأندية على صعيد البطولات والجماهيرية الكبيرة ويعتبر الرقم 1 في تحقيق البطولات، على صعيد الألعاب المختلفة، حيث بلغت بطولاته أكثر من 1000 بطولة.
12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
01:39 AM
قال رئيس النادي الأهلي عبد الإله مؤمنه ، أن ناديه يمتلك الكثير من الإنجازات على مستوى الألعاب المختلفة.
وأكد مؤمنه في حديث لبرنامج قلب مفتوح على إذاعة mbc fm مع الزميل المذيع علي العلياني أن الأهلي يعتبر من أفضل الأندية على صعيد البطولات والجماهيرية الكبيرة ويعتبر الرقم 1 في تحقيق البطولات، على صعيد الألعاب المختلفة، حيث بلغت بطولاته أكثر من 1000 بطولة.
، رئيس الأهلي يؤكد: التحكيم حرمنا بعض البطولات .. و"السومة" خط أحمر ،
المصدر : الخليج 365
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