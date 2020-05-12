عندما أرخصت الحكومات قيمة شعوبها لتوفر المال .. ماذا فعلت #السعودية؟

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*هذا ما حدث ؟؟* عندما أرخصت الحكومات في العالم قيمة شعوبها لتوفر المال ????!!! – ضخت حكومتي 177 مليار لتامين صحتي????. – ودفعت المليارات ليصل راتبي لحسابي وأنا بالبيت دون عمل .???? – أمنت أقاربي من شبح (البطالة) وضخت لأجلهم (ساند) ???? – وأرسلت الطائرات لتعود بأحبائي من قارات العالم ، وتسكنهم في فنادق لايسكنها سوى الضيوف.???? بعد هذه الميزانية التي سيخلدها التاريخ … وسأفتخر أنها دفعت لأجلي أنا وعائلتي وأقاربي ..???? Advertisements من المخجل أن لا أشارك في تحمل تبعاتها (العابرة ) والتي ستختفي قريباااااا …???????????? *فعلا عند الإمتحان .. يكرم السعودي ولايهان* ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحمد لله من قبل ومن بعد ???????? أزمة وسنخرج منها أقوى مما كنا يكفي أننا في دولة حمتنا ورعتنا وحافظت على صحتنا وسلامتنا واستقرارنا الصحّي والأمني والاجتماعي ♥️???????? في وقت كانت بقية الدول تتخلى عن مواطنيها.. الوطن اليوم بحاجتنا، وسنقف معه في جميع الأزمات ???????????????? ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *أزمة وتعدّي ياوطني* ????????

نحن جزء من هذا العالم وهذه الجائحة أثرت على جميع دول العالم ، و دولتنا رعاها الله لم ولن تنسى واجباتها تجاه مواطنيها أبداً ????

من بداية أزمة كورونا في العالم والسعودية تتحمّل الآثار الإقتصادية الناتجة عن هذه الجائحة و وفرّت الكثير للصحة لأهمية صحة الإنسان بلا منّه .

هذه الأزمة لن تطول بإذن الله ،

فلازم كلنا نوقف صف واحد مع وطننا الغالي





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