تم تعقيم وتطهير المكانين بالكامل..

أغلقت بلدية حوطة بني تميم موقعين تجاريين في المحافظة بعد ثبوت إصابة أحد العاملين بكورونا. وجاء ذلك في تغريدة للبلدية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ذكرت فيها: «أغلقت بلدية حوطة بني تميم موقعين تجاريين احترازيًا؛ لثبوت إصابة أحد العاملين بها بفيروس كورونا، وتم تعقيم وتطهير الموقعين بالكامل».

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كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق موقعين تجاريين في حوطة بني تميم لثبوت إصابة أحد العاملين بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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