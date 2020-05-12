خلال الربع الأول من 2020
قالت صحة جازان، إنّ قسم الطوارئ في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان قدّم خدماته خلال الربع الأول من العام الحالي 2020 لعدد 22438 مراجعًا.
واستقبلت العيادات الخارجية 21571 مريضًا، وتم تنويم 801 مريض، وأجرى قسم المختبر 158600 فحص مخبري، كما أجرى قسم الأشعة 13979 فحصًا إشعاعيًا.
وأبانت أنّ عدد العمليات الجراحية بلغ 1226 عملية، فيما بلغت جراحات اليوم الواحد 49 عملية، وسجل المستشفى 473 ولادة، وأجرى 274 قسطرة قلبية.
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 22 ألف مريض استفادوا من خدمات الطوارئ في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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