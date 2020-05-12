مصادرة 18 عربة للباعة الجائلين في حوش بكر بمكة

تواصل الإدارة العامة لشؤون البلديات الفرعية، ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والجهات الأمنية الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية في حوش بكر، بشارع المنصور.

وتمَّ مصادرة وإتلاف 18 عربة تستخدم من قبل الباعة الجائلين لبيع الخضراوات والفواكه مجهولة المصدر ومواد غذائية منتهية الصلاحية وإزالة المباسط العشوائية المخالفة والعمل على تنظيف المنطقة بالكامل والعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحدّ من انتشار فيروس كورونا .

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية، المهندس أيمن بن محمد، أنَّ البلدية نفذت العديد من الحملات الميدانية بالتعاون مع شرطة العاصمة المقدسة والإدارة العامة للنظافة بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية والتي تشكل خطرًا على الصحة العامة، حيث تمَّ ضبط وإتلاف كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه مجهولة المصدر ومواد غذائية منتهية الصلاحية في 18 عربة خشبية للباعة الجائلين في حوش بكر.

وأكَّد أنَّ هذه الحملات مستمرة لتغطية جميع المواقع ضمن نطاق البلدية بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية والتي تشكل خطرًا على صحة وسلامة المواطن والمقيم في العاصمة المقدسة، وذلك يندرج ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية و القروية «غذاؤكم أمانة».