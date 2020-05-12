بالصور.. جمعية ألزهايمر تدشن متجرها الإلكتروني

دشنت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر موقعًا على شبكة الإنترنت، أطلقت عليه «المتجر الإلكتروني»، ويتيح للراغبين في التبرع للجمعية خيارات متعددة منها الصدقات والزكوات، أو شراء المعينات الطبية، والأجهزة الداعمة لمرضى ألزهايمر، أو التبرع لدعم خدمات الرعاية المساندة التي تقدم للمريض، وكذلك الاحتياجات المنزلية وخدمات العناية بالمريض.

ويأتي تدشين الموقع متزامنًا مع الحملة التي أطلقتها الجمعية في شهر رمضان المبارك تحت عنوان «لنؤنس وحدتهم.. ونحميهم بمنازلهم»، والتي تهدف إلى إيصال الاحتياجات الضرورية كافة لمرضى ألزهايمر وكبار السنّ إلى مقار سكنهم؛ دعمًا ومساندةً وحمايةً لهم من فيروس كورونا، باعتبار أنّ هذه الفئة لا تقوى على مقاومة المرض وخاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وتعمل الجمعية من خلال محاور متعددة على التواصل معهم ومعرفة احتياجاتهم ومن ثم العمل على توفيرها لهم من خلال الخيرين والداعمين لأنشطة الجمعية، وهم كثر في بلادنا ولله الحمد والمنة.

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ويعتبر المتجر الإلكتروني الذي أطلقته الجمعية من أسهل الطرق لإيصال التبرعات إلى الأهداف الإنسانية المنشودة، والجمعية تقدم لهم ولذويهم خدمات الرعاية المطلوبة من علاج وأجهزة ومعينات طبية متعددة، ومواد تموينية في شكل سلال غذائية من خلال مشروعها الرائد «رفقة الاجتماعي».

ولمعرفة المزيد عن المتجر الإلكترني لجمعية ألزهايمر، توجّه الجمعية الدعوة إلى جميع فئات المجتمع وكذلك القطاعات العامة والخاصة من شركات ومؤسسات ورجال أعمال إلى زيارة الرابط https://alz.org.sa .

وتناشد الجمعية، الخيرين لدعم الجمعية بجميع الطرق المتاحة والميسرة للجميع؛ تسهيلًا لأهالي الخير على أرض المملكة.