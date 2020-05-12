مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم 1295مبادرة إنسانية شملت دولًا أوروبية وأمريكية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال، منذ نشأته في 2015 وعلى مدار 5 سنوات، تقديم المساعدات الإنسانية والأعمال الإغاثية للقاصي والداني ولكل دول العالم دون تمييز حتى وصلت المبادرات إلى أكثر من 40 دولة حول العالم.

وشملت المبادرات الإنسانية والإغاثية التي تكفل بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أكثرَ من 400 مشروع تضمنت برامج عديدة في قطاعات الغذاء والمياه والإصحاح البيئي والتعليم والصحة ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية والإيواء والمواد غير غذائية والخدمات اللوجستية والاتصالات في حالات الطوارئ، وغير ذلك من البرامج الإنسانية المتعددة.

مبادرات مركز الملك سلمان للإغاثة في أرقام

وكشف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، عن عدد المبادرات التي قدَّمها والبرامج التي دعمها ونفذها وعدد الدول المستفيدة من الخدمات والمشروعات الإغاثية التي قدمها المركز.

وأشار مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية، إلى أنَّ هناك 44 دولة عربية وأوروبية وأمريكية وإفريقية استفادت من المبادرات الإنسانية المقدمة وفي مقدمتهم دولة اليمن الشقيقة التي شهدت مساهمات إنسانية من خلال 474 مشروعًا بقيمة ​​ ​​3,005,567,154 دولار، يليها دولة فلسطين التي شهدت 86 برنامجًا بإجمالي ​​ ​​357,608,244ثم سوريا بعدد 220 مشروعًا إنسانسًا بقيمة ​​ ​​294,802,667 .

وبلغ إجمالي المشروعات الإغاثية والبرامج التي قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1295 مشروعًا بإجمالي مبلغ ​​​4,395,102,978 دولار أمريكي.

الدول الأوروبية والأمريكية المستفيدة من المساعدات

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ولم تقتصر المبادرات الإغاثي والمساعدات الإنسانية التي يرعاها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على الدول العربي فقط أو على بعض الدول المجاورة بالإقليم، لكن امتدت يد العون والخير والمساعدات لجميع دول العالم دون أي تمييز.

وقدم مركز الملك سلمان أعمالًا إنسانية لعدد من الدول الأوروبية هي ألبانيا التي شهدت 6 مشروعات بتكلفة إجمالية ​​ ​​934,301 ودولة بولندا التي شهدت مشروعين بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، وفي الأمريكتين شهدت دول عدة مساعدات كثيرة.

واستفادت دولة هندوراس من 4 مشروعات إغاثية قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسائية بإجماي مبلغ ​​ ​​3,512,422 دولار وأيضًا استفادت دولة نيكارجوا بأمريكا الشمالية من 4 مشروعات في برنامج الأمن الغذائي الذي يقدمه مركز الملك سلمان بقيمة ​​2,860,947 دولار.

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