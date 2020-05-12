جامعة سطام تخرج أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة

رعى رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد حفل تخريج الدفعة الحادية عشرة، من طلاب وطالبات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز والبالغ عددهم 5110 طلاب وطالبات من مختلف الكليات والتخصصات والدرجات العلمية الدبلوم والبكالوريوس والماجستير.

وفي مداخلة صوتية، ألقى رئيس الجامعة كلمة أشاد فيها بجهود القيادة الرشيدة التي رسمت أجمل صور الإنسانية وبثت المبادئ الإسلامية السمحة في التراحم والتآخي واحترام الإنسان كما كرمه الله وما ينعم فيه هذا البلد بتخطيط مسبق واستعداد مميز للأزمات مثل جائحة كورونا؛ حيث كانت بدائل التعليم متاحة وجاهزة وهذه البدائل النوعية ساهمت في الانتقال السلس من التعليم التقليدي إلى التعليم عن بعد.

وأشاد الحامد بجهود أبنائه الطلاب والطالبات وتكاملها مع جهود أعضاء هيئة التدريس والتي كان لهذه الجهود في تجاوز هذه الأزمة إلى بر الأمان وتحقيق النجاح المنشود.

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وأوضح الدكتور الحامد أنه على الرغم من الصعاب أبت الجامعة إلا أن تشارك الطلبة فرحة تخرجهم وتنفيذ حفلهم بتجربة مختلفة عن بعد، حيث إنهم سيكونون الدفعة الأولى الذين اكملو جزءًا هامًا من دراستهم بنظام التعليم الإلكتروني عن بعد الذي سيجهزهم لسوق العمل الجديد الذي سيغير من مفاهيمه وطرائقه بعد هذه الجائحة.

واختتم كلمته بالدعوات الخالصة والتبريكات للطلبة الخريجين ولأسرهم وأن يكونوا أبناء بررة يساهمون في بناء هذا الوطن الغالي وتطوره .

عقب ذلك اختتم الحفل باستعراض أسماء الطلاب الحاصلين على مراتب الشرف الأولى من الخريجين والخريجات وأوبريت غنائي معد خصيصيًا لهذه المناسبة.

يذكر أن هذا الحفل تمّ تنفيذه باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، حيث يقف مقدم الحفل في مسرح افتراضي باستخدام التقنية الحديثة.