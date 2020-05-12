عاجل-ضبط 35 متسولا من جنسيات متعددة في أحياء بالرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة ظاهرة التسول، فقد تم ضبط 35 متسولاً من جنسيات متعددة، وذلك في أحياء متفرقة من العاصمة الرياض، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.



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