جامعة سطام تطلق مبادرة وثيقتك إلى عنوانك

أطلقت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز مبادرة "وثيقتك إلى عنوانك السكني" والتي تتيح للخريجين والخريجات تسلُّم وثائق تخرجهم والسجلات الأكاديمية في منازلهم عبر العنوان السكني.

وتأتي هذه الخدمة المدفوعة الثمن من قبل الجامعة، بالشراكة مع البريد السعودي.

ذكر ذلك عميد عمادة شؤون القبول والتسجيل الدكتور عبدالعزيز الصقر، وأضاف أن مبادرة توصيل وثائق التخرج والسجلات الأكاديمية جاءت بدعم وتوجيه من مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد، في إطار المبادرات الإلكترونية التي تقدمها الجامعة في مثل هذه الظروف الاستثنائية، مبينًا أن أكثر من 2900 خريج وخريجة بنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1441سيستفيدون من هذه المبادرة. كما أكد الصقر على ضرورة دخول الطالب لبوابة تحديث البيانات للتأكد من "تحديث الاسم باللغة الإنجليزية حسب الهوية الوطنية أو جواز السفر، والتأكد من صحة رقم الجوال الخاص بالطالب الخريج" عبر الرابط : ‏ http://accounts.psau.edu.sa/students، إضافة إلى أنه سوف يتم اطلاق خدمة "إخلاء طرف الطالب" بنهاية الاختبارات النهائية إلكترونياً والتي من خلالها يستطيع الطالب إنهاء إجراءات إخلاء طرفه من الجامعة دون الحاجة لمراجعة الجهات ذات العلاقة، كما أكد عميد القبول والتسجيل على ضرورة تعبئة البيانات المطلوبة بدقة عالية (رقم الجوال، المدينة، الحي، الشارع ورقم المبنى) عند إجراء إخلاء الطرف إلكترونياً حتى تتمكن الجامعة من إيصال وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي للطالب حسب العنوان المسجل للطالب، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات المتخرجين التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.