السعودية | منتدى لديوان المحاسبة يناقش سبل الحفاظ على المال العام وترشيد الموارد الاقتصادية

شارك ما يزيد عن (1000) متخصص في المنتدى الافتراضي “المراجعة الداخلية في ظل جائحة (كوفيد-19)”, الذي نظمه الديوان العام للمحاسبة ممثلاً بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء (تدريب) اليوم عبر تطبيق ZOOM وقناة الديوان المرئية.

وتناول المنتدى الذي أقيم تزامناً مع الشهر العالمي للمراجعة الداخلية حواراً متخصصاً للمهتمين والمختصين بمهنة المراجعة، ومسؤولي وموظفي إدارات المراجعة الداخلية على مستوى المملكة، لتسليط الضوء على دور المراجعة الداخلية وتقديم الآليات والحلول الممكنة في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مما يسهم في ضمان استمرارية الأعمال وتعزيز عمل تلك الإدارات والرفع من جودة ومستوى الخدمات المقدمة للحفاظ على المال العام وترشيد استخدام الموارد الاقتصادية.

وناقش المشاركون خلال المنتدى عدة محاور تضمنت دور المراجعة الداخلية في مواجهة الأزمات والمخاطر التي تواجه المنظمة، وقياس جودة المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية ومتابعة التزام المنظمة بالإجراءات الاحترازية للحد من آثار الجائحة، بالإضافة إلى مناقشة فرص التدريب والتطوير عن بعد للمراجعين الداخليين.

وبدأ المنتدى الذي أداره المستشار مدير عام المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء الدكتور سالم الغامدي، بمناقشة أهمية التدريب للمراجعين الداخليين، حيث ناقشت أستاذة المحاسبة والمراجعة المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة فهدة السديري، ومدير التطوير والتدريب والمدرب المعتمد بالديوان العام للمحاسبة عبدالله الثبيت، أهمية دور التدريب عن بعد في تطوير موظفي وحدات المراجعة الداخلية ودور الديوان العام للمحاسبة وتجربته في التدريب عن بعد، وخطته المستقبلية في التدريب لموظفي الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان وموظفي الديوان، والتنوع في وسائل التدريب بما يضمن تحقيق أعلى قدر من الأداء وفق أفضل الأساليب والمعايير.

كما ناقش خلال المنتدى كل من الخبير في المراجعة الداخلية يوسف المبارك، والمحاسب القانوني وليد تميرك، أهمية دور المراجعة الداخلية في دعم التدابير الاحترازية في ظل جائحة فيروس كورونا ، وارتفاع معدلات المخاطر في الأعمال وعلى أفراد المنشأة، والحلول التي تساعد في مواجهة تلك المخاطر داخل الأجهزة الحكومية.

وتحدث المهتم بالمراجعة الداخلية والحوكمة والمحاسبة الضريبية والحكومية سعد الهويمل، عن أهمية قياس الجودة في أعمال المراجعة الداخلية ومخرجاتها، حيث أكد أن أعمال المراجعة الداخلية تمتد إلى إدارات المنشأة كافة لتقييم أعمالها والتأكد من سلامتها وجودتها.

ويأتي المنتدى استشعاراً من الديوان العام للمحاسبة بمسؤوليته لتوفير منصة حيوية لدعم دور وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية في ظل تحديات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والرفع من كفاءة وفاعلية أداء تلك الوحدات، ولإبراز أهمية الدور الذي تقوم به لمراجعة أعمال الجهة والتأكد من الالتزام بالمعايير والأنظمة والتعليمات لتحقيق أهداف المنشأة وفق أفضل المعايير المتبعة دولياً.