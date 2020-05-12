شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الموارد البشرية: 1000 ريال للعائل و500 للتابع والان نبدء بالتفاصيل
وأكد م. الراجحي أن هذه المعونة الكريمة تأتي حرصًا من الملك المفدى -رعاه الله- على تقديم كل ما من شأنه سد احتياجات هذه الفئة الغالية من أبناء الوطن وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وهي ليست بمستغربة على ملك يولي شعبه كل عنايته واهتمامه.
وقال: «أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير باسمي ونيابة عن مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- على هذه اللفتة الكريمة، وأدعو المولى أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية، وأن يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته».
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