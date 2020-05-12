شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الموارد البشرية: 1000 ريال للعائل و500 للتابع والان نبدء بالتفاصيل

رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة توجيهه -أيده الله- بصرف 1850 مليون ريال «مليار وثمانمائة وخمسين مليون ريال» معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي بواقع مبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع، على أن تكون المعونة من غير حساب أموال الزكاة.

وأكد م. الراجحي أن هذه المعونة الكريمة تأتي حرصًا من الملك المفدى -رعاه الله- على تقديم كل ما من شأنه سد احتياجات هذه الفئة الغالية من أبناء الوطن وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وهي ليست بمستغربة على ملك يولي شعبه كل عنايته واهتمامه.

وقال: «أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير باسمي ونيابة عن مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- على هذه اللفتة الكريمة، وأدعو المولى أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية، وأن يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته».