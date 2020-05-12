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التجارة تحمي المواطن من ثلاثة مواقع أجنبية قدمت عروضًا وهمية

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2020-05-12

التجارة تحمي متابعات الخليج 365 من ثلاثة مواقع أجنبية قدمت عروضًا وهمية

طبقت أحكام نظام التجارة الإلكترونية وحجب المواقع المخالفة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التجارة حجب 3 مواقع إلكترونية أجنبية، بعد ورود بلاغات من المستهلكين للوزارة بخصوص عرضها منتجات بأسعار وخصومات وهمية وتسويقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم وضع بيانات تواصل صحيحة تمكن المشترين من التواصل مع المتاجر، وهو ما يعد غشًّا وتضليلًا للمستهلك ومخالفة لأحكام الإعلان الإلكتروني.

وأكدت التجارة أنها تطبق أحكام نظام التجارة الإلكترونية الصادر مؤخرًا على المواقع المخالفة وفقًا لاختصاصها بمهام رصد وتتبع المواقع المخالفة وحماية وحفظ حقوق المستهلكين من ممارسات الغش والتقليد، حيث توقف وتحجب المواقع المخالفة بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات المعنية بعد رصد المخالفة والإحالة إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.

وحذرت التجارة المستهلكين من الشراء عبر المواقع والحسابات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، داعيةً إلى الشراء من المتاجر الإلكترونية والحسابات والصفحات التي لديها سجل تجاري أو مسجلة ولديها شهادة خدمة معروفة أو المواقع المعروفة عالميًّا لضمان وحفظ حقوق المشترين.

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وأكدت الوزارة أنها تتابع بشكل مستمر الالتزام بتطبيق نظام التجارة الإلكترونية، وعدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على أي متجر إلكتروني مخالف، وتحث عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط : هنا أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

يشار إلى أن المواقع المحجوبة هي :

mynoen.com
opiilued.com
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