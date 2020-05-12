السعودية | على مرحلتين.. معايير جديدة لمواجهة كورونا في السعودية

شكرا لقرائتكم على مرحلتين.. معايير جديدة لمواجهة كورونا في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت السعودية عن تطبيق معايير جديدة في المستشفيات الحكومية والخاصة لمواجهة جائحة كورونا المستجد.

في التفاصيل، أوضح المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" عن تطبيق قائمة معايير "محدثة" لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث سيبدأ هذا الأسبوع بتقييم مستشفيات وزارة الصحة والقطاع الخاص على مرحلتين وفقاً لتلك المعايير المحدثة.

كما تعتبر المعايير الفرعية المحدثة لمكافحة فيروس كورونا متوافقة مع التحديثات الصادرة عن وزارة الصحة السعودية.

ومن أبرز المعايير المحدثة في الفرز التنفسي: عند تسجيل المريض ٤ نقاط أو أكثر في نموذج تعريف الحالات لفايروس متلازمة الشرق الأوسط أو كوفيد ١٩ يعطى المريض قناع الوجه الجراحي لإرتدائه ويوجه بعمل تعقيم الأيدي، ويوجه المريض لغرفة انتظار الحالات التنفسية المشتبهة مع أخذ الاحتياطات المناسبة، ولغسيل الكلى: عند تسجيل المريض ٤ نقاط أو أكثر في نموذج تعريف الحالات لفايروس متلازمة الشرق الأوسط أو كوفيد ١٩يعطى المريض قناع الوجه الجراحي لإرتدائه ويوجه بعمل تعقيم الأيدي ويعزل في غرفة فردية.

زيارات مفاجئة

من جهته، كشف لـ"العربية.نت" مدير عام مركز سباهي الدكتور سالم بن عبدالله الوهابي أن المركز قام بناء على توجيه من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بإصدار نسخة محدثة خاصة بمعايير مكافحة فيروس كورونا المستجد، سوف تستخدمها الفرق الميدانية المتخصصة لديه للقيام بزيارات مفاجئة غير معلنة لمستشفيات وزارة الصحة والقطاع الخاص التي تستقبل حالات كوفيد -19 للتأكد من مدى تطبيق المعايير المحدثة بهذا الخصوص.

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وأضاف الوهابي أن "سباهي" حريص على تطبيق أعلى معايير السلامة بالمستشفيات، ولن يتوانى في تقييم وتطبيق معايير مكافحة العدوى عموما و فيروس كورونا المستجد، موضحاً أن "سباهي" يسعى دائماً إلى العمل بنجاح وفقاً لشعاره " عين على جودة الرعاية الصحية".

كورونا في السعودية

سلسلة إجراءات حازمة

وطبقت السلطات السعودية منذ بداية جائحة كورونا سلسلة إجراءات حازمة للتصدي لانتشار الفيروس، وأعلنت وزارة الصحة السعودية بتفعيل المسح النشط على الأحياء السكنية المكتظة، إضافة إلى المسح الموسع من خلال تطبيق موعد، بهدف الكشف المبكر عن الحالات المشتبه بها وإيقاف انتشار كورونا، وقد أجرت قرابة 420 ألف فحص للكشف عن كورونا حتى اللحظة.

يشار إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في السعودية قرابة 37 ألف حالة، مع ارتفاع ملحوظ لأعداد المتعافين بعد أن وصل العدد إلى أكثر من 10 آلاف متعافٍ.

كورونا في السعودية

وكان وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة قد أكد في كلمة له قبل أيام بأن معدل الوفيات بفيروس كورونا بالمملكة منحفض جداً مقارنة بالمعدل العالمي، وبأن معدل الوفيات في المملكة 0.7٪، وطمأن الجميع بأن السلطات السعودية تضع صحة الإنسان في المقام الأول.

يذكر أن "سباهي" هو الجهة الرسمية المسؤولة عن وضع معايير الجودة وسلامة المرضى وتقييم واعتماد كافة المنشآت الصحية في المملكة، وهو من هيئات الاعتماد الصحي القليلة المعترف بها لدى الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ( الإسكوا) ومقرها أيرلندا .