السعودية | قصة طبيب سعودي عاد من الصين إلى العمل التطوعي

شكرا لقرائتكم قصة طبيب سعودي عاد من الصين إلى العمل التطوعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم يعيق دوام طبيباً سعودياً في الفترة الصباحية في أحد المستشفيات، من تقديم العمل التطوعي مساءً في أحد المحاجر الصحية بالمدينة المنورة.

فقد كشف الدكتور معاذ محمد بشير لـ "العربية.نت" قائلا: "ابتعث منذ 6 سنوات إلى دولة الصين لدراسة الطب البشري، وعدت منها مؤخراً بعد الانتهاء من إجراءات التخرج.

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كما أضاف: "عشت بداية جائحة كورونا في الصين قبل 3 أشهر تقريباً، وسط قلق كبير من أسرتي على وضعي الصحي، وحين عودتي إلى المملكة بعد جهود السفارة السعودية.

ثم أضاف: "أعمل حالياً طبيب امتياز بإحدى المستشفيات في الفترة الصباحية، وأعمل في فترة المساء متطوعاً في أحد المحاجر الصحية في المدينة المنورة، حيث أقوم بالكشف على العديد من الحالات الصحية وتقديم كل ما يلزم من فحوصات، وفي حال وجود أي اشتباه يتم المسح و تحويل الحالة إلى المستشفى".

إلى ذلك، أبان الدكتور معاذ، أن العمل التطوعي الصحي عمل ممتع، خاصة أنه قدم خدماته للمرضى بدافع إنساني ووطني.