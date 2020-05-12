محمد بن مسعود - الدمام - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً ، من فخامة الرئيس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين.

وقد أكد سمو ولي العهد أن المملكة ستواصل مساعيها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وحرص المملكة على أمن واستقرار السودان لتحقيق تطلعات شعبه.

فيما عبر الفريق البرهان عن اعتزاز بلاده بمواقف المملكة تجاه السودان وحرصها على أمن السودان واستقراره. 12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 03:30 AM Advertisements ولي العهد: سنواصل مساعينا لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ولي العهد: سنواصل مساعينا لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً ، من فخامة الرئيس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين.

وقد أكد سمو ولي العهد أن المملكة ستواصل مساعيها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وحرص المملكة على أمن واستقرار السودان لتحقيق تطلعات شعبه.

فيما عبر الفريق البرهان عن اعتزاز بلاده بمواقف المملكة تجاه السودان وحرصها على أمن السودان واستقراره. الكلمات المفتاحية ، ولي العهد: سنواصل مساعينا لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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