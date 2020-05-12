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واصلت جمعية عرقة الخيرية عادتها السنوية بتنفيذ عدة مشروعات في شهر رمضان المبارك، والتي يتم الصرف منها على مستفيديها من المحتاجين "أرامل ومطلقات وأيتام".
ومن مشروعات الجمعية: السلة الغذائية، وكسوة العيد، وإفطار صائم، وزكاة الفطر.
ونفذت الجمعية العام الحالي مشروع إفطار صائم الذي يتم من خلاله توزيع وجبات الإفطار لأكثر من ٥٠٠ صائم يوميًا، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية في التباعد، ووضع مسافة خلال التوزيع، وقياس درجة الحرارة، وتعقيم جميع الوجبات، وذلك تزامنًا مع حملة "كلنا مسؤول".
جمعية عرقة الخيرية شهر رمضان إفطار صائم
"جمعية عرقة" تواصل مشروعاتها الرمضانية بإفطار صائمينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-12
واصلت جمعية عرقة الخيرية عادتها السنوية بتنفيذ عدة مشروعات في شهر رمضان المبارك، والتي يتم الصرف منها على مستفيديها من المحتاجين "أرامل ومطلقات وأيتام".
ومن مشروعات الجمعية: السلة الغذائية، وكسوة العيد، وإفطار صائم، وزكاة الفطر.
ونفذت الجمعية العام الحالي مشروع إفطار صائم الذي يتم من خلاله توزيع وجبات الإفطار لأكثر من ٥٠٠ صائم يوميًا، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية في التباعد، ووضع مسافة خلال التوزيع، وقياس درجة الحرارة، وتعقيم جميع الوجبات، وذلك تزامنًا مع حملة "كلنا مسؤول".
12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
01:33 AM
مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة
واصلت جمعية عرقة الخيرية عادتها السنوية بتنفيذ عدة مشروعات في شهر رمضان المبارك، والتي يتم الصرف منها على مستفيديها من المحتاجين "أرامل ومطلقات وأيتام".
ومن مشروعات الجمعية: السلة الغذائية، وكسوة العيد، وإفطار صائم، وزكاة الفطر.
ونفذت الجمعية العام الحالي مشروع إفطار صائم الذي يتم من خلاله توزيع وجبات الإفطار لأكثر من ٥٠٠ صائم يوميًا، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية في التباعد، ووضع مسافة خلال التوزيع، وقياس درجة الحرارة، وتعقيم جميع الوجبات، وذلك تزامنًا مع حملة "كلنا مسؤول".
، "جمعية عرقة" تواصل مشروعاتها الرمضانية بإفطار صائمين ،
المصدر : الخليج 365
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