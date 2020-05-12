، "أمانة مكة" ترفع أكثر من 71 ألف طن من النفايات الصلبة خلال شهر رمضان ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
تواصل وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للنظافة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ، التي تضمنت تكثيف الجهود في الأحياء وعدد من الشوارع الرئيسة والفرعية؛ وذلك بهدف المحافظة على مستوى النظافة العامة؛ إذ كرست الخطة طاقات بشرية وآليات في العمل؛ إذ بلغ عدد العمالة أكثر من 11.000 عامل مجهزين بأكثر من 850 معدة ذات أشكال واستخدامات متعددة، وتم تكليف 57 مراقبًا من الإدارة العامة للنظافة لمتابعة الأعمال الميدانية بنطاق البلديات الفرعية.
واستقبل المردم العام خلال الفترة من 1/ 9/ 1441هـ إلى 17/ 9/ 1441هـ من النفايات البلدية الصلبة (71.649) طنًّا، كمية النفايات العضوية منها (26.967) طنًّا، أي بنسبة 37.36 %.
"أمانة مكة" ترفع أكثر من 71 ألف طن من النفايات الصلبة خلال شهر رمضانعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-05-12
تواصل وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للنظافة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ، التي تضمنت تكثيف الجهود في الأحياء وعدد من الشوارع الرئيسة والفرعية؛ وذلك بهدف المحافظة على مستوى النظافة العامة؛ إذ كرست الخطة طاقات بشرية وآليات في العمل؛ إذ بلغ عدد العمالة أكثر من 11.000 عامل مجهزين بأكثر من 850 معدة ذات أشكال واستخدامات متعددة، وتم تكليف 57 مراقبًا من الإدارة العامة للنظافة لمتابعة الأعمال الميدانية بنطاق البلديات الفرعية.
واستقبل المردم العام خلال الفترة من 1/ 9/ 1441هـ إلى 17/ 9/ 1441هـ من النفايات البلدية الصلبة (71.649) طنًّا، كمية النفايات العضوية منها (26.967) طنًّا، أي بنسبة 37.36 %.
12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
01:20 AM
عدد العمالة تجاوز 11 ألفًا مجهزين بـ850 معدة ذات أشكال واستخدامات متعددة
تواصل وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للنظافة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ، التي تضمنت تكثيف الجهود في الأحياء وعدد من الشوارع الرئيسة والفرعية؛ وذلك بهدف المحافظة على مستوى النظافة العامة؛ إذ كرست الخطة طاقات بشرية وآليات في العمل؛ إذ بلغ عدد العمالة أكثر من 11.000 عامل مجهزين بأكثر من 850 معدة ذات أشكال واستخدامات متعددة، وتم تكليف 57 مراقبًا من الإدارة العامة للنظافة لمتابعة الأعمال الميدانية بنطاق البلديات الفرعية.
واستقبل المردم العام خلال الفترة من 1/ 9/ 1441هـ إلى 17/ 9/ 1441هـ من النفايات البلدية الصلبة (71.649) طنًّا، كمية النفايات العضوية منها (26.967) طنًّا، أي بنسبة 37.36 %.
، "أمانة مكة" ترفع أكثر من 71 ألف طن من النفايات الصلبة خلال شهر رمضان ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "أمانة مكة" ترفع أكثر من 71 ألف طن من النفايات الصلبة خلال شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.